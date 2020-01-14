Derby County, Ferdi Kadıoğlu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Hollanda U21 Takımı'nda da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yaptı. Birçok kulübün takibinde olan Ferdi Kadıoğlu için kapıyı Phillip Cocu çaldı.
Cocu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.
Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu için daha yüksek bir teklif beklediği, 20 yaşındaki isimden yüksek bir teklif gelene kadar faydalanmayı düşündüğü ortaya çıktı.
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