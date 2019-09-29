Derbide üç puan Ankaragücü'nün

İlk yarısı 0-0 biten maçta Ankaragücü, 56. dakikada Daniel Candeias'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 68. dakikada hakem İlhan Parlak'ın attığı golü önce iptal etti, ardından VAR'dan gelen ofsayt olmadığı yönündeki uyarı sonrası golü verdi ve Ankaragücü, farkı 2'ye çıkardı.

Gençlerbirliği 75. dakikada Korcan Çelikay'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirse de puan alamadı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 4. mağlubiyetini aldı ve 2 puanda kaldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Galatasaray'ı konuk edecek.