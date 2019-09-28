Derbide tüm gözler onlarda! Falcao mu, Muriqi mi?

GÜNEŞ

30 DERBİDE 17 GOL ATTI

■ DEV derbide Fatih Terim ile Ersun Yanal’ın sahadaki en büyük kozları kuşkusuz golcüleri Falcao ile Muriç olacak. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta dinlendirdiği dünya yıldızını, Fenerbahçe maçına sakladı. Atmosferi büyük maçları çok seven ve Türkiye’de ilk derbi heyecanını yaşayacak olan Falcao, Monaco ve Atletico Madrid ile birçok önemli maça çıktı. Golcü yıldız, Monaco’da Nice, PSG, Lyon ve Marsilya’ya 23 maçta 12 gol atarken, Atletico formasıyla Real Madrid ve Barça’ya karşı 7 maça çıkıp filelere 5 kez havalandırdı.

SEZONUN FLAŞ TRANSFERİ

■ FENERBAHÇE’nin büyük ümitlerle transfer ettiği Kosovalı forvet Vedat Muriç ise Sarı-Lacivertliler’in flaş transferi. G.Saray’ın da ilgilendiği oyuncuyu kadrosuna katmaya başaran Kanarya, golcüsünden bugünkü derbiye damga vurmasını bekliyor. Özellikle Max Kruse ile iyi bir ikili olan Vedat Muriç, gol bularak ilk derbisinde tarihe geçmek istiyor. Muriç geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 17 gol 8 asistle oynamıştı. Bu performansıyla Fenerbahçe’ye transfer olan yıldız forvet, bu sezon da 3 gol ve 1 asiste sahip.