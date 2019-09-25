Derbide sağ bek Ozan Tufan'a emanet

Fenerbahçe'de Mauricio Isla takıma dönse de teknik direktör Ersun Yanal'ın sağ bek tercihi son maçların formda oyuncusu Ozan Tufan olacak.

Maç eksiği bulunan Isla konusunda risk almak istemeyen Yanal, Ozan Tufan'ın sağ bek performansından çok memnun.

Geçmişten dersler çıkardığını belirten ve çok farklı bir görüntü sergileyen, hatta kaptanlık pazubendi de verilen sarı-lacivertli oyuncu "Takımın başarısı için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Fenerbahçe kazanınca ben de mutlu oluyorum" diyor.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sağ bek olarak görev aldı.