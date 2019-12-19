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19 Aralık 2019 Perşembe 14:23:16 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 14:25:53

Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta gözler golcü oyuncular Vedat Muric ile Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 14 lig maçında 9 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Burak Yılmaz ise 10 karşılaşmada 5 defa gol sevinci yaşadı.

- Fenerbahçe, Muric ile kazanıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 14 maçın 7'sinde takımına 9 gol kazandırdı.

Sarı-lacivertli takım, Muric'in gol attığı 7 maçı da galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Muric'in fileleri ikişer kez havalandırdığı Gençlerbirliği maçını 5-2 kazanırken, Kasımpaşa'ya 3-2 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler, Kosovalı oyuncunun birer gol attığı İttifak Holding Konyaspor (5-1), Yukatel Denizlispor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Medipol Başakşehir (2-1) ve Gaziantep FK (5-0) maçlarını da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Muric'in gol kaydettiği 7 karşılaşmada 24 gol atarak 3,4 ortalama yakaladı.

- Büyük maçları seviyor

Süper Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamayı bildi.

Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da görev yapan Kosovalı oyuncu; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol buldu.

- İç sahada çok etkili

Vedat Muric, sarı-lacivertli formayla iç sahada etkili performansıyla da dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda yaptığı maçlarda 7 gol atan Muric, deplasmanda ise fileleri iki kez havalandırdı.

- Burak Yılmaz çıkış arıyor

Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz ise son 2 haftadaki suskunluğunu derbi maçıyla sonlandırmaya çalışacak.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçlarını kaçıran Burak, görev aldığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor filelerini penaltılarla havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor maçında bir, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ise iki gol kaydetti.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etti.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu, ligde peş peşe oynanan Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.

- Beşiktaş'taki derbi şansızlığını geçen sezon kırdı

Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da oynayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, geçen sezonun 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Söz konusu karşılaşmaya kadar Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.

- Galatasaray formasıyla 2 derbi golü

Geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.  (AA)

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