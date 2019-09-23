23 Eylül 2019 Pazartesi 09:43:03 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:46:33
Derbide forma Jailson'da olacak
ANKARAGÜCÜ maçına yedek kulübesinde başlayan Jailson, savunma göbeğinde Rami’nin yaptığı hatalar sonrası ikinci yarıda oyuna girmişti.
AKŞAM
ANKARAGÜCÜ maçına yedek kulübesinde başlayan Jailson, savunma göbeğinde Rami’nin yaptığı hatalar sonrası ikinci yarıda oyuna girmişti. Sezon başından itibaren stoper olarak görev yapan başarılı oyuncunun zorlu Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.
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