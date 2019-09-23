Derbide forma Jailson'da olacak

AKŞAM

ANKARAGÜCÜ maçına yedek kulübesinde başlayan Jailson, savunma göbeğinde Rami’nin yaptığı hatalar sonrası ikinci yarıda oyuna girmişti. Sezon başından itibaren stoper olarak görev yapan başarılı oyuncunun zorlu Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.