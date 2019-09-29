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29 Eylül 2019 Pazar 09:41:51 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 12:09:06

Derbi nasıl geçti? 'Maçın adamı...'

Büyük umutlarla izleyicileri hem stat, hem de ekran başına çeken ancak beklentileri karşılayamayan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi futbolseverlerde hayal kırıklığı yarattı. Mücadelenin yıldızları ise beklenmeyen isimlerden oluştu. Yazarımız Emrah Öner, derbiyi kaleme aldı...

"Fenerbahçe’nin geçen seneden farklı olduğunu nereden anlıyorsunuz, biliyor musunuz? Bir pozisyonda Marcao Kruse’nin sırtına hafif dokundu, Kruse faulü aldı. Geçen seneki Fenerbahçe’de bu tip topları kimse alamazdı, çünkü oyun zekası yoktu. Ve tabi ki gücü de yoktu. Fenerbahçe çok iyi başladı. Ve bence 10 yıllık derbi tarihinde en iyi ilk yarıydı. Fenerbahçe, Galatasaray’ı en iyi durdurma yolu olarak pas ve hücumu seçti. İlk 10 dakika güzel pozisyon da buldu. Çok iyi paslaştılar. Sonra Galatasaray ağırlığını koydu. Ama karşısında Altay’ı böyle beklemiyordu. Altay ilk yarı hiç hata yapmadığı gibi 3 tane %99.9 top çıkardı. (%100 gol pozisyonu olmaz) Ben ilk yarıda arkadaki 5’liden hata bekliyordum (Isla’nın da maç eksiği olduğunu düşünerek) ama pek önemli hata yapmadılar. Altay onları oyunda tuttu. Tolga’nın şutu biraz daha yukarıdan gitseydi gol olabilirdi. Falcao ortada hiç yoktu. İlk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarı enterasan bir pozisyonla başladı. Galatasaray penaltı beklerken, Cüneyt Çakır VAR’a izlemeye gitti. Oradan el çıktı. Halbuki herkes Gustavo’nun faulu var mı yok mu ona bakmaya gitti zannetmişti. Stattaki ve evdeki kimse bunu göremedi. Bence maç bundan sonra durdu. İki takım da yorulmuştu. Sadece Vedat boğa gibi mücadele ediyordu. Maçın bitimine 4 dakika kala Ersun Hoca oyuna soktuğu Deniz’i aldı. Deniz de şaşırdı. Maçın son saniyesinde Kruse pozisyona girdi ama maç 0-0 bitti.

Maçın ilk yarısı ne kadar iyiyse, ikinci yarı o kadar kötü idi. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri bir 20 yıl daha 0-0 olarak tecillenmiş oldu. Maçın adamı da illa seçeceksek, kaleci Altay idi."

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