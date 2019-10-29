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29 Ekim 2019 Salı 10:16:30 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 10:18:42

Derbi galibiyetinin ardındaki sihirli yönetim dokunuşu

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, derbi öncesi iki gün Ümraniye’de adeta kamp kurdu.

STAR

Yeni yönetim öncelikle geçmişe dönük alacakları ödeyerek futbolcuları kafa olarak rahatlattı. Ümraniye’de oyuncularla sürekli olarak konuşan yöneticiler onlara moral verici sözler söyledi. Teknik Direktör Avcı ve teknik ekibinde sürekli yanında olan yeni yönetim, böylece derbi zaferine katkı sağladı.

 

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