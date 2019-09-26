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26 Eylül 2019 Perşembe 12:01:47 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:06:31

Derbi 1 milyar 385 milyon lira değerinde

Süper Lig'in 6. haftasında toplam 1 milyar 385 milyon lira değerindeki Galatasaray ile Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 6. haftası 1 milyar 385 milyon lira değerindeki derbi maçına sahne olacak.

 

Ligin en değerli takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon avro) piyasa değerine sahip.

Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, 157 milyon 500 bin (25 milyon avro), Steven Nzonzi 144 milyon 900 bin (23 milyon avro), Mario Lemina ise 94 milyon 500 bin (15 milyon avro) lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Radamel Falcao ise 63 milyon lira (10 milyon avro) ile değerli oyuncular arasına girdi.

Galatasaray'ın orta sahası daha değerli

Sarı-kırmızılı ekibin orta sahası 469 milyon 980 bin lira ile değerine sahip bulunuyor.

Galatasaray'ın forvet hattı 220 milyon 500 bin, savunma 134 milyon 505 bin ve kalecileri 33 milyon 705 bin lira değerle ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'nin değeri 526 milyon 743 bin lira

Derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon avro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli takımda Max Kruse 12 milyon 75 milyon 600 bin (12 milyon avro) lira ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Sakatlığı bulunan Victor Moses ise 69 milyon 300 bin liralık değeriyle Fenerbahçe'de ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de forvet daha değerli

Fenerbahçe'nin en değerli hattı hücum bölgesi oldu. Hücum bölgesindeki oyuncuların toplam değeri 219 milyon 240 bin lira oldu.

Orta saha 193 milyon 914 bin, defans 98 milyon 154 bin ve kaleciler 15 milyon 435 bin lira değere sahip bulunuyor.

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