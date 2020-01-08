Denizlispor'dan Hugo Rodallega açıklaması! 'Rodallega'ya ihtiyacımız var'
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Beşiktaş'tan Hugo Rodallega transferi için bir teklif almadıklarını açıkladı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Kolombiyalı goclü Hugo Rodallega için Denizlispor'dan açıklama geldi.
Rodallega'nın transferi için açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Beşiktaş'tan şu ana kadar resmi bir teklif almadıklarını dile getirdi.
Hugo Rodallega'yı satma gibi bir düşünceleri olmadığını ifade eden başkan Çetin, "Sezon başlamadan önce Sayın Fikret Orman'la Rodallega transferi için görüşmüştük. Ciddi bir para kazanabilirdik ancak bizim Rodallega'ya ihtiyacımız var. Kendisiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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