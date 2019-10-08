Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz istifa etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşma sonrası yollarını ayırdı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise 7 Ekim tarihinde, "Yücel İldiz bizim babamız. Allah ondan bin kere razı olsun. 3 maç kaybettik diye, 'güle güle' deme şansımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

Denizlispor'dan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;

"Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup Teknik Direktörümüz Yücel İLDİZ’in sözleşmesinin tek taraflı olarak Kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir."