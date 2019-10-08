Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz istifa etti
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşma sonrası yollarını ayırdı.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise 7 Ekim tarihinde, "Yücel İldiz bizim babamız. Allah ondan bin kere razı olsun. 3 maç kaybettik diye, 'güle güle' deme şansımız yok." ifadelerini kullanmıştı.
Denizlispor'dan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;
"Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup Teknik Direktörümüz Yücel İLDİZ’in sözleşmesinin tek taraflı olarak Kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir."
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