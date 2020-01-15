Denizlispor, Ogenyi Onazi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'yi transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." görüşlerine yer verdi.
Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi'nin takımın Trabzonspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe transfer olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.
(AA)
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