16 Temmuz 2019 Salı 10:28:34 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 10:30:16
Denizlispor, Hadi Sacko'yu renklerine bağladığını duyurdu
Denizlispor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Leeds Unitedlı oyuncu Hadi Sacko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
🛬🛬🛬😉 pic.twitter.com/hTXH5S5Z1v— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) July 16, 2019
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