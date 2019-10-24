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24 Ekim 2019 Perşembe 13:54:05 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:56:09

Denizlispor başkanı Ali Çetin'den arbede açıklaması

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, dün düzenlediği basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin, "Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan bir adım olsun geri döndürmeyeceğinin bilinmesini isteriz." dedi.

Başkan Çetin yaptığı açıklamada, dün tesislerde kulübün mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunduğu basın toplantısı sırasında salona girmek isteyen 3 kişinin arbedeye neden olduğunu ve olayı üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Çetin, konuyla ilgili kulüp avukatının gereğini yaptığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece kulübümüzün çıkarlarını gözettiğimiz ve tamamen şeffaf yönetim ilkesini benimsediğimiz çalışmalarımız doğrultusunda bir gün olsun bile Denizli halkını ve bize destek verenleri mahcup etmemeye çalıştık. Tüm bunları yaparken de haksız kazanç sağlamamak, Denizlispor'un çıkarlarını birinci planda tutmak ve şimdiye kadar yapılan tüm yanlışlardan kulübümüzün zarar görmemesini sağlamak adına son derece titiz davrandık." dedi.

Bugün geldikleri noktada yaptıkları doğru çalışmalardan rahatsız olan ve kendi yanlışlarını örtmeye çalışan bir kesimin bulunduğu ifade eden Çetin şöyle konuştu:

"Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan bir adım olsun geri döndürmeyeceğinin bilinmesini isteriz. Aksine daha da kuvvetli şekilde, dimdik durarak sadece Denizlispor için mücadelemizi devam ettireceğiz. Yapılan bu kabul edilemez, çirkin saldırıyı kınıyor, Türk sporuna gölge düşürecek bu tarz davranışların son bulmasını temenni ediyoruz."

Kulübün eski başkanlarından Yurdal Duman da olayın Denizlispor'a zarar verdiğini belirterek, "Siz Denizlispor'da görev yapmış medeni insanlarsınız. Güzelce sohbet şeklinde bu konular çözülebilecekken silahla kulübü basmak hoş ve kabul edilebilir bir durum değil. Bu tarz olaylar kulübümüzün imajına zarar veriyor." dedi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in dün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştı.

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