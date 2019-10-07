  • Bist 100
    104692
  • Dolar
    5,7428
  • Euro
    6,3052
  • Altın
    277,0090
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tunceli'de operasyon: Aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesi de var Tunceli'de operasyon: Aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesi de var
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Üç maç kaybettik diye Yücel hocaya 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Üç maç kaybettik diye Yücel hocaya 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok
'Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek' 'Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek'
Beşiktaş iç saha performansıyla umutlandı Beşiktaş iç saha performansıyla umutlandı
Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un gol şovu devam ediyor! Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un gol şovu devam ediyor!
Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu
David Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı! David Blatt, Olympiakos'tan ayrıldı!
Demi Moore kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıkladı Demi Moore kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıkladı
Hikmet Karaman ikinci Kayserispor döneminde başarılı olamadı! Hikmet Karaman ikinci Kayserispor döneminde başarılı olamadı!
Bahamalar'da enkaz altında kalan köpek, 4 hafta sonra kurtarıldı Bahamalar'da enkaz altında kalan köpek, 4 hafta sonra kurtarıldı
Husilerin yeni adımı manevra mı, müzakerelere hazırlık mı? Husilerin yeni adımı manevra mı, müzakerelere hazırlık mı?
Tunus'ta Nahda çok parçalı parlamentoda koalisyon arayacak Tunus'ta Nahda çok parçalı parlamentoda koalisyon arayacak
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e yarın neler geliyor? BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu sizlerle
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ile toplantı kararı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ile toplantı kararı
2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu 2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Ali Koç: Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil Ali Koç: Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil
Acılı anne kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu Acılı anne kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu
Kayseri'de vahşet! Eşini bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Kayseri'de vahşet! Eşini bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Türkiye'de son 5 yılda 6,6 milyon konut satıldı Türkiye'de son 5 yılda 6,6 milyon konut satıldı
İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 450 lira olacak İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 450 lira olacak
Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta azaldı Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta azaldı
Prof. Dr. Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli Prof. Dr. Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli
'Diyarbakır'ın kalbi'nde yerleşim 8 bin yıl önce başlamış 'Diyarbakır'ın kalbi'nde yerleşim 8 bin yıl önce başlamış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:26:31 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:28:59

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Üç maç kaybettik diye Yücel hocaya 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, takımın durumuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz ile görüşeceklerini belirterek, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok." dedi.

Ali Çetin, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda aldıkları 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin, camiada büyük üzüntüyle karşılandığını belirtti. 

Yönetimin takımla ilgili toplantı yapacağını bildiren Çetin, teknik direktör Yücel İldiz'in ayrılacağına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Çetin, Yücel İldiz ile henüz görüşmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Takım tatilde. Yücel hoca da İstanbul'da. Yönetim olarak bir karar vereceğiz. Şu anda net bir şey söylemem mümkün değil. Biz, yönetim kurulu olarak karar alıyoruz. Takımda bir düşüş var. Bu kadar emek verilirken, her şey zamanında yapılırken, neden düşüş oluyor? Bunların hepsini masaya yatıracağız. Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok. Onun da fikrini almak lazım. O da diyecek ki, 'Şundan dolayı başarısız olduk'. Kafamıza göre yorum yapamayız. Hocayı da dinleyeceğiz."

İlk 5 hedefi doğrultusunda durmadan çalışacaklarını ve ligin başında olduklarını anlatan Çetin, "Şu an lider takımla aramızdaki puan farkı 6. Çok abartılı puan farkı da yok ama gerekli tedbirleri alacağız. Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Milli maç arasını çok iyi değerlendireceğiz. Bu takımın başarılı olabilmesi ve ilk 5 hedefini tutturabilmemiz için ne gerekiyorsa yapacağız."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ