Denizlispor, Abel Hernandez ile görüşüyor

Denizlispor'da yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Göztepe'nin de listesinde olan Uruguaylı forvet Abel Hernandez ile temasa geçti.

Kariyerinin büyük bölümünü İtalya ve İngiltere'de geçiren tecrübeli forvetin Türk kulüplerinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Bonservisi elinde bulunan oyuncunun menajeriyle yönetimin görüşmeleri sürdüğü öğrenildi.

Futbola ülkesinde Central kulübünde başlayan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Abel Hernandez, daha sonra Uruguay'da Penarol, İtalyan ekibi Palermo, İngiliz kulübü Hull City ve CSKA'da top koşturdu.

Uruguaylı yıldız, kariyerinde mücadele ettiği 252 müsabakada 83 kez rakip fileleri havalandırırken, 21 golün de pasını verdi. Abel Hernandez transferinin bir kaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Dış transferde Lopes, Sapunaru, Rodallega, Sedat, Tolgahan, Mustafa Yumlu ve Sacko'ya imza attıran Denizlispor'un en az 5 transfer daha yapacağı açıklandı.

İTALYA'DA PARLADI

Abel Hernandez, İtalyan ekibi Palermo'da forma giydiği 83 maçta 17 gol ve 7 asist yaparak yıldızlaştı. İngiltere Premier Lig'de ise 49 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı.

Uruguaylı golcü, geçen sezon görev yaptığı CSKA Moskova'da fazla forma şansı bulamadı ve 14 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

(Yeni Asır)