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27 Ekim 2019 Pazar 18:51:41 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 19:02:22

Denizlispor 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan ve Murawski'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak 6 maç sonra yeniden 3 puanla tanıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan ve Murawski'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 2-0 kazandı.

GOL: Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1

PENALTI: Sacko sağ kanattan ceza sahasına girdi ve Toure'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 

GOL: 90+.7. dakikada topun başına geçen Radoslaw Murawski penaltı atışında topu ağlara gönder: 0-2

Bu sonuçla 6 maç aradan sonra kazanan Yukatel Denizlispor puanını 11'e çıkarırken 1 galibiyeti bulanan Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.

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