Denizli'de kazanan tek golle Kasımpaşa

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Konuk ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin tek golü 67. dakikada geldi. Haris Hajradinovic'in golüyle Kasımpaşa deplasmanda 1-0 öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İstanbul ekibi Denizli deplasmanında 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.



Bu sonucun ardından Yukatel Denizlispor 8 puanda kalırken Kasımpaşa ise üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve bu sonuçla puanını 7 yaptı.