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18 Temmuz 2019 Perşembe 12:18:21 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:20:08

Denizli Atatürk Stadı Süper Lig'e hazır

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, kapasitesinin arttırıp zeminini tamamen yenilediği stadını, lige hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 20 bin taraftarın Süper Lig heyecanı yaşayacağı Atatürk Stadı’nın, 16 Ağustos’ta başlayacak ligin ilk haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır olması bekleniyor. Statta süren tadilat çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ligi iyi bir giriş yapıp ligde kalabilmek için kadrosunun yanı sıra iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Stadı’nı da güçlendiriyor. Stadın tribünlerini baştan aşağı yenileyen ve kapasitesini 5 bin kişi arttıran yeşil siyahlı ekip, yaklaşık 4 metre aşağı çektiği zemini de yeniledi. Zeminin Süper Ligin ilk karşılaşması adına çalışmalarını hızlandıran Ege ekibi, çim ekmek yerine hazır çimi tercih etti. Ankara’nın Polatlı ilçesinden 3 karışımlı 4 mevsim dayanıklı olan rulo çimler, kesilip tırlara yüklenerek Denizli’ye getirildi. Gece Polatlı’dan kesilen 14 tır dolusu rulo çim, saha zeminine serildi. Saha zemini, çimlerin zemine uyum sağlayıp kök salması için yapılan çalışmaların ardından 16 Ağustosta başlayacak ligin ilk haftasında Atatürk Stadı’nda oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır olması bekleniyor.

  “FIFA standartlarında yapıldı”

Saha zeminine çimleri yerleştiren peyzaj mimarı Gökhan Kaya, zemine konulan dolgu malzemesinin FİFA standartlarında olduğunu belerterek, “Zeminimiz yaklaşık 50-60 santimetre civarı dolgunun üzerine kuruldu. Bu dolgu malzemesi tüm dünyada kabul edilen FIFA standartlarına uygun direnaj kanallarımız tüm dünyada kabul edilen sistemde yapıldı. Onun üzerine doğal malzemelerle hiçbir kırma malzeme olmadan doğal yuvarlak malzemelerle sıkışmayı engellemek adına dolgularımızı, katmanlarımızı yaptık. Yaklaşık 3 kademe farklı malzememiz var. En üstte de sıfır kum diye tabir ettiğimiz en ince malzememiz, onun üstüne de kumda yetişmiş özellikle direnaja etki etmemesi adına kumda yetişmiş geniş rulolar ile üst zemini tesis ettik” dedi.

  “Ligin ilk haftasına hazır olacak”

Zeminin 2 gün içinde üzerinde futbol oynamaya hazır hale geleceğini aktaran Kaya, “Rulolarda kullanılan bitki çeşidi bu bölgeye uygun, bu bölgeye en yakın yer olan Ankara’dan, üretim olarak Ankara’dan seçilmiş yaz sıcaklarına ve kışın serinliğine uygun bitki türlerinden seçildi. Zeminimizin yaklaşık 15- 20 gün daha sürecek bakım çalışmaları devam edecek. Bu bakım çalışmaları kapsamında boşlukların doldurulması, rulonun sıkıştırılması tabi gübrelemeler ile de bitkinin kök atması ve üstteki yeşil aksamının görsel olarak kendine gelmesi sağlanacak. 15-20 gün sonra istediğimiz şartları sağladığımızda da artık zeminimiz futbol oynamaya müsait hale gelecektir” şeklinde konuştu.  (İHA)

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