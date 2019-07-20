Deniz Türüç'ün bugün hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor

Deniz, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cim-Bom’a daha sıcak baksa da Kanarya’da daha rahat forma şansı bulacağına inanıyor. Bu nedenle kafasının bir hayli karışık olduğu öğrenilen başarılı oyuncunun hangi kulübü tercih edeceği merak konusu.

(Star)