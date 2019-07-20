20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:11:48 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15:09
Deniz Türüç'ün bugün hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor
Geçtiğimiz günlerde her iki kulüpten de cazip teklifler aldıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, son kararı birkaç gün içinde Deniz’in vereceğini söylemişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün menajeriyle fikir alışverişinde bulunup hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor.
Deniz, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cim-Bom’a daha sıcak baksa da Kanarya’da daha rahat forma şansı bulacağına inanıyor. Bu nedenle kafasının bir hayli karışık olduğu öğrenilen başarılı oyuncunun hangi kulübü tercih edeceği merak konusu.
(Star)
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