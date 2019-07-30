30 Temmuz 2019 Salı 10:12:05 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 10:14:19
Deniz Türüç transferinde son dakika şoku
Galatasaray daha önce Kayserispor ile Deniz Türüç transferi için anlaşma sağlarken Kayseri ekibinin Ozornwafor takasından vazgeçmesiyle transfer sürüncemeye girdi.
Galatasaray, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı. Ancak Kayserispor son anda bu takastan vazgeçtiği için Deniz Türüç transferinde gecikme yaşanacağı öğrenildi. Başkan Erol Bedir, “Ozornwafor ile ilgilendik. Ancak bu oyuncu sol ayaklı bir stoper. Takımda da çok sayıda sol ayaklı oyuncu var. Hocamız bu yüzden istemedi” dedi.
(Star)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT