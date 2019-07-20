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20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11:15 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19:29

Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor

Deniz Türüç'ü renklerine bağlamak için çaba sarfeden, fakat Kayserispor cephesinin transfere Fenerbahçe'ye dahil etmek istemesi sebebiyle yıldız futbolcuda geri adım atan Galatasaray, Emre Mor kozunu kullanmak üzere.

TM Dijital Haber Merkezi

Takımda mutlaka sol ayaklı bir orta oyuncusu görmek isteyen Fatih Terim, yönetime 3 isim vermiş listede yazılan üç futbolcudan biri olan Yusuf Erdoğan’ın resmi sözleşmeye imza atmadan Galatasaray forması giymesi sayıyı ikiye düşürmüştü.

DENİZ TÜRÜÇ İÇİN GALATASARAY VE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYA GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yüksek bonservis bedeli ödemeden, hatta mümkünse bonservisi elinde olan ters ayaklı bir oyuncu arayan Galatasaray yönetimi Emre Mor ile Deniz Türüç arasında gidip gelirken, iki yıldızın transfer ihtimalinin yüzde 50-50 olması taraftarları da bir hayli meraklandırdı. Emre Akbaba’nın ağır sakatlığı, Sinan Gümüş’ün ayrılmasıyla sol ayaklı bir orta saha isteyen Terim’in Mor ya da Türüç dediği öğrenilirken, Abdürrahim Albayrak’ın Emre’de menajerlik sorunlarından dolayı beklemeye geçtiği, Deniz’de ise Kayserispor’un transfere dahil etmek istediği Fenerbahçe faktörü sebebiyle çok istekli görünmediği ifade edildi.

GALATASARAY DENİZ TÜRÜÇ'Ü EMRE MOR'LA YEDEKLEDİ

Deniz Türüç için Fenerbahçe ile karşı karşıya getirilip, oyuncuyu daha yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray’a satmak isteyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in hamlesine kayıtsız kalan sarı kırmızılı yönetimin ezeli rakibiyle kapışmayacağı vurgulanırken, Abdurrahim Albayrak’ın ‘Vedat Muric’te olan çekişmenin’ yaşanmaması için şimdilik Deniz Türüç transferini askıya aldığı anlaşıldı.

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