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18 Temmuz 2019 Perşembe 16:53:41 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:00:13

Hikmet Karaman, Deniz Türüç'ün Galatasaray'a yakın olduğunu açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, adı transferde geçen milli futbolcu Deniz Türüç'ün Galatasaray'a yakın olduğunu söyledi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç'ün iyi bir futbolcu olduğunu aktaran Karaman, "Ben bile bilmiyorum. Türkiye'de öyle bir rüzgar esiyor ki yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, sağdan sola, solda sağa... Tsunami gibi bir şey oluyor. Futbolcularımıza talip olması normal. Deniz iyi bir futbolcu. Sadece iyi bir futbolcu da değil. Oyun içinde inisiyatif kullanan bir yapıya sahip. Deniz özellikle hücum bölgesinde takıma katkı sağladı. Yaptığım konuşmalara göre en yakın ve bu konudaki isteğini ortaya koyan tek takım Galatasaray. Diğerleri de mutlaka başkanımız Erol Bedir Bey ile görüşme halindedir." diye konuştu.

Transferin bir an önce bitmesini isteyen 59 yaşındaki teknik adam, "Bu iş bitecekse bitsin. Hangi takım olursa olsun. Bitmeyecekse artık ben de bir planlama yapıyorum. Sahada taktik çalışması yapıyorum. Deniz gidecek diye ayrı mı tutacağım? Birkaç gün içinde benim de oyuncunun da sonucu bilmesi lazım. Bu konuyu tamamen kapatmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Deniz'in antrenmandaki istekli görüntüsünü anlatan Hikmet Karaman, "Deniz farklı bir futbolcu. Bazı oyuncular gideceği için işi ağırdan alır. Deniz, Kayserispor'un oyuncusuymuş gibi çalışıyor. Disiplinli ve istekli." şeklinde görüş belirtti.

- "Deniz ve Mensah olmaz"

Hikmet Karaman, Deniz Türüç ile Bernard Mensah'ın aynı anda takımdan ayrılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Deniz'in ardından Mensah'ın gitmesine tek şartla onay vereceğini vurgulayan Karaman, "Deniz ve Mensah olmaz. Mümkün değil. Biri gidebilir ama ikisinin gitmesi mümkün değil. Mensah'ı öyle şartlarda vereceksin ki yerine bir Mensah koyacaksın. Tabii ki verilir ama öyle bir ekonomik imkan hiçbir takımda yok. Mensah da gelişimini sürdürüyor. Omzu çatlamasaydı transferin en çok konuşulan ismi olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

- Genç oyuncuları değerlendirdi

Hikmet Karaman, Türk futbolunda büyük çıkış yakalan genç futbolcularla ilgili görüşlerini aktardı.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın gelişimini daha hızlı yapması gerektiğini dile getiren Karaman, "Yusuf Yazıcı'nın bireysel kalitesine göre gelişimi çok yavaş ilerliyor. Fiziği ve oyun zekasının yanı sıra gelişimi de iyi yapsaydı Avrupa'nın en iyi takımlarında oynardı. İki sene önce İngiltere'deki bir takımın menajerine Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'yu almalarını önerdim. Şimdi alamıyorlar. Yusuf, bireysel kapasitesinin çok daha üzerinde oynamalı." diye konuştu.

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sağ kanatta denendiğini anlatan Hikmet Karaman, şunları kaydetti:

"Emre Akbaba'yı hoca sağ çizgide oynattı. Sağ çizgideki pozisyon oyununda Deniz Türüç, Emre Akbaba'dan çok önde. Emre Akbaba, forvet arasında oynamış, top rakipteyken zayıf kalmış topu kendilerindeyken çok iyi kullanan, skor üreten ve ürettiren oyuncu türündeydi. Sağ çizgide rakibiyle de gelmesi gerekiyor. Emre gelişiyordu. Deniz, sağ dış, forvet arkası, 8 ile 10 karışımında oynuyor. Sıkıştığınızda yarım saat sol bek bile oynar."

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i Bursaspor'da ilk kendisinin oynattığını vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Bursaspor'da Zeki Çelik, Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Enes Ünal'ı A takıma alan benim. 21 genç futbolcu aldım. Enes'i 16 yaşında UEFA Avrupa Ligi'nde oyuna aldım diye beni eleştirdiler. Avrupalılar takip ediyor. Merih Demiral iyi bir oyuncuydu. Alanya'ya geldiğinde kalitesini gösterdi. Bunda esas pay Sporting Lizbon'da olabilir. Taktik ve antrenman açısından gelişimini sağladı. Fenerbahçe'nin altyapısındayken ya gözden kaçtı ya da altyapılarda Ali Cengiz oyunları dönüyor. Kimsenin haberi olmadan iyi oyuncuları götürüyorlar. Sonradan karşınıza çıkıyor ve pişman oluyorsunuz. Ben de altyapıdan futbolcu aldım. Top bizdeyken hücuma nasıl çıkılacağını bir pozisyon için oyunu kesip 20 kere gösterdim."

Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olan Ozan Kabak'ın çıkışındaki en önemli etkenin Fatih Terim olduğunu vurgulayan Karaman, "Ozan'ın gidişindeki birinci faktör Fatih Terim'dir. Galatasaray'da ilk zamanlarında tek hamleli futbolcuydu. Hoca büyük cesaretle arka arkaya oynattı. İlk zamanlarında penaltı yaptırdı, fauller yaptı ve Galatasaray goller yedi ama hoca ısrarla oynattı. Birçok eksiği vardı ama geliştireceğini düşünerek 10 milyon avro verdiler. Ozan'ı da tebrik etmek lazım. Aldığı şansı iyi kullandı." diyerek sözlerini tamamladı.  (AA)

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