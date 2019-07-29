29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:34:03 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37:22
Deniz Türüç Galatasaray kampında
Kayserispor’da takım kaptanı Deniz Türüç, kulübün izni ile Avusturya’da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü.
Deniz Türüç, Galatasaray’dan yıllık 1.8 Milyon euro garanti ücret ve 3 yıllık imza istedi. Kayseri’yle 3.5 milyon euro karşılığı anlaşılmıştı. Başkan Erol Bedir ise, “Kararı Deniz verecek. Biz Ozornwafor’u kiralık olarak düşünmüyoruz. Zaten takımın yarısı solak” dedi.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT