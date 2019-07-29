Deniz Türüç Galatasaray kampında

Deniz Türüç, Galatasaray’dan yıllık 1.8 Milyon euro garanti ücret ve 3 yıllık imza istedi. Kayseri’yle 3.5 milyon euro karşılığı anlaşılmıştı. Başkan Erol Bedir ise, “Kararı Deniz verecek. Biz Ozornwafor’u kiralık olarak düşünmüyoruz. Zaten takımın yarısı solak” dedi.

(Akşam)