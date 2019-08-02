Deniz artık Fenerbahçeli

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE, Deniz Türüç transferinde son aşamaya geldi. İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen milli futbolcu için bir süredir G.Saray’la yarışan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibinin Emre Mor’u alıp masadan çekilmesi üzerine transferde mutlu sona yaklaştı. 26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Kayserispor’la son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz Türüç’ün bu hafta yeni takımı ile sözleşme yapacağı da öğrenildi.

BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI

■ TRANSFERE ilişkin açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir de bu yönde konuştu. Bedir, “Deniz'in bir takımla anlaştığı konusunda duyumlar alıyorum. Ne Deniz ile konuştum ne menajeriyle ne de bu konuda benim bir açıklama yapma durumum söz konusu değil. Bugün veya yarın konu netleşir. Deniz Türüç herhangi bir kulüple anlaşırsa bizim için tamamdır. Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama bizimki de sadece duyum” ifadelerini kullandı.

2 MİLYON EUROYA BİTECEK

■ 2015 yazında Hollanda’nın Go Ahead Eagles kulübünden 500 bin euro bonservisle alınan Deniz Türüç’ün Sarı-Kırmızılılar’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon ligde 26 maça çıkan ve 3 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen yıldız futbolcu için 10 milyon euro bonservis istenmişti. Ancak Deniz’in gitmeyi çok istemesi ve İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in bu transferden para kazanmak istemesi nedeniyle transferin 2 milyon euroya bitmesi bekleniyor.