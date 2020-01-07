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07 Ocak 2020 Salı 13:59:19 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 14:30:27

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'dan Khalili ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor devre arası transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Kırmızı Beyazlı ekip Kasımpaşa'dan Khalili ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider kapatan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'dan Abdul Khalili ile anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili'nin transferinde sona gelindi.

Kasımpaşa'nın kadrosunda düşünmediği Abdul Khalili, İstanbul ekibinden ayrılarak Sivasspor'un yolunu tuttu.

2018 yılında Gençlerbirliği takımından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak gelen Khalili bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu. Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli yıldız bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı.

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