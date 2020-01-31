31 Ocak 2020 Cuma 16:52:24 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:52:51
Delvin N'Dinga Antalyaspor'da
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Delvin N'Dinga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Delvin N'Dinga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
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