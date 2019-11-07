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07 Kasım 2019 Perşembe 10:02:39 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:06:46

Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi...

Real Madrid karşısında tel tel dökülen Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun performansları takımı 9 kişi bıraktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün gece Real Madrid karşısında 15 dakikada kalesinde 3 gol gören Galatasaray’da futbolcuların sergilediği performanslar artık değerlendirmeye bile alınmazken, Fatih Terim’in yaptığı kadro mühendisliği de tecrübeli teknik adamı hedef haline getirdi.

HEM YAŞ HEM DE FİZİK OLARAK ÇOK GERİDELER

2 sene şampiyon olan Galatasaray’da bazı futbolculara teşekkür edilmemesi ve 1 sene daha yaşlanan oyuncuların görmezden gelinmesi teknik heyetin hanesine eksi olarak yazılırken özellikle sezon başında kadro planlaması yapılırken Mariano – Nagatomo ikilisine bel bağlanması Fatih Terim’in topa tutulmasına neden oldu.

YAPILAN ŞAHSİ HATALAR DA CABASI

Yaşları 33 olan Nagatomo ve Mariano’nun fizik olarak bitik durumda gözükmesi Galatasaray’ı bu bölgelerde bunalıma sokarken, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı kanat beklerine sahip olma istatistiği ise taraftarları resmen kahretti. Dün gece Hazard – Rodrygo ikilisinin topla içeriye girmelerine engel olamadıkları gibi yaptıkları kişisel hatalarla saç baş yolduran Nagatomo – Mariano ikilisinin uzun süre forma yüzü göremeyeceği belirtilirken, Fatih Terim’in Ocak ayında sağ bek ve sol bek mevkilerinde gençleşmeye gideceği ifade edildi.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların sağ bek ve sol bek yaşları…

PSG

Bernat: 26
Dagba: 21

Club Brugge

Ricca: 24
Odilon: 18

Liverpool

Arnold: 21
Milner: 33

Genk

Lucumi: 21
Cuesta: 20

Napoli

Di Lorenzo: 26
Rui: 28

Salzburg

Wöber: 21
Pongracic: 22

Barcelona

Semedo: 25
Alba: 30

B.Dortmund

Hakimi: 21
Schulz: 26

İnter

Skrinar: 24
Godin: 33

Zenit

Smolnikov: 31
Santos: 25

Leipzig

Halstenberg: 28
Mukiele: 22

Lyon

Dubois: 25
Kone: 24

Benfica

Grimaldo: 24
Tavares: 18

Chelsea

Azpilicueta: 30
Alonso: 28

Ajax

Tagliafico: 27
Mazraoui: 21

Valencia

Was: 30
Gaya: 24

Lille

Gabriel: 28
Soumaoro: 27

Dinamo Zagreb

Cathreine: 30
Peric: 25

S.Donetsk

İsmaily: 29
Dodo: 20

L.Moskova

Ignatjev: 32
Rybus: 30

Juventus

Sandro: 28
Danilo: 28

B.Leverkusen

Weiser: 25
Wendell: 26

Atletico Madrid

Lodi: 21
Arias: 27

Slavia Prag

Boril: 28
Coufal: 27

Galatasaray

Nagatomo: 33
Mariano: 33

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