Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi...
Real Madrid karşısında tel tel dökülen Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun performansları takımı 9 kişi bıraktı.
TM Dijital Haber Merkezi
Dün gece Real Madrid karşısında 15 dakikada kalesinde 3 gol gören Galatasaray’da futbolcuların sergilediği performanslar artık değerlendirmeye bile alınmazken, Fatih Terim’in yaptığı kadro mühendisliği de tecrübeli teknik adamı hedef haline getirdi.
HEM YAŞ HEM DE FİZİK OLARAK ÇOK GERİDELER
2 sene şampiyon olan Galatasaray’da bazı futbolculara teşekkür edilmemesi ve 1 sene daha yaşlanan oyuncuların görmezden gelinmesi teknik heyetin hanesine eksi olarak yazılırken özellikle sezon başında kadro planlaması yapılırken Mariano – Nagatomo ikilisine bel bağlanması Fatih Terim’in topa tutulmasına neden oldu.
YAPILAN ŞAHSİ HATALAR DA CABASI
Yaşları 33 olan Nagatomo ve Mariano’nun fizik olarak bitik durumda gözükmesi Galatasaray’ı bu bölgelerde bunalıma sokarken, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı kanat beklerine sahip olma istatistiği ise taraftarları resmen kahretti. Dün gece Hazard – Rodrygo ikilisinin topla içeriye girmelerine engel olamadıkları gibi yaptıkları kişisel hatalarla saç baş yolduran Nagatomo – Mariano ikilisinin uzun süre forma yüzü göremeyeceği belirtilirken, Fatih Terim’in Ocak ayında sağ bek ve sol bek mevkilerinde gençleşmeye gideceği ifade edildi.
İşte Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların sağ bek ve sol bek yaşları…
PSG
Bernat: 26
Dagba: 21
Club Brugge
Ricca: 24
Odilon: 18
Liverpool
Arnold: 21
Milner: 33
Genk
Lucumi: 21
Cuesta: 20
Napoli
Di Lorenzo: 26
Rui: 28
Salzburg
Wöber: 21
Pongracic: 22
Barcelona
Semedo: 25
Alba: 30
B.Dortmund
Hakimi: 21
Schulz: 26
İnter
Skrinar: 24
Godin: 33
Zenit
Smolnikov: 31
Santos: 25
Leipzig
Halstenberg: 28
Mukiele: 22
Lyon
Dubois: 25
Kone: 24
Benfica
Grimaldo: 24
Tavares: 18
Chelsea
Azpilicueta: 30
Alonso: 28
Ajax
Tagliafico: 27
Mazraoui: 21
Valencia
Was: 30
Gaya: 24
Lille
Gabriel: 28
Soumaoro: 27
Dinamo Zagreb
Cathreine: 30
Peric: 25
S.Donetsk
İsmaily: 29
Dodo: 20
L.Moskova
Ignatjev: 32
Rybus: 30
Juventus
Sandro: 28
Danilo: 28
B.Leverkusen
Weiser: 25
Wendell: 26
Atletico Madrid
Lodi: 21
Arias: 27
Slavia Prag
Boril: 28
Coufal: 27
Galatasaray
Nagatomo: 33
Mariano: 33
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