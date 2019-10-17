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17 Ekim 2019 Perşembe 23:18:41 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:19:36

De Colo rekor kırdı, Fenerbahçe ilk galibiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Baskonia ise ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını Baskonia, 9-8 önde tamamladı. Baskonia'da Shengelia'nın skorer oyununa Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 10 sayıyla De Colo karşılık verdi ve ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda basit top kayıpları yaptı. Konuk ekip, Polonora'nın üst üste bulduğu sayılarla 15. dakikayı 29-26 önde geçti. De Colo'nun potaya giderek bulduğu basketlerle Fenerbahçe Beko, 18. dakika içinde 35-31'lük üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 22 sayı ürettiği ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte pota altında Vesely'i etkili kullanan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun da skor bulmaya devam etmesiyle 27. dakikada 55-49'luk üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 63-58 önde girdi.

Final periyodunda Kalinic ve Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 69-62. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 79-68. Fenerbahçe Beko, üstülüğünü maç sonunda korudu ve sahadan 87-80 galip ayrıldı.

De Colo'dan kariyer rekoru

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, kaydettiği 39 sayıyla kendi kariyer rekorunu kırdı.

THY Avrupa Ligi'nde 171. maçına çıkan De Colo, takımının Baskonia potasına gönderdiği 87 sayının 39'una imza attı.

De Colo'nun daha önceki rekoru CSKA Moskova'yla Valencia karşı 2018 yılında attığı 30 sayıydı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Gytis Vilius (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Westermann 3, Sloukas 6, Melih Mahmutoğlu, Williams 4, Ahmet Düverioğlu 4, Kalinic 7, De Colo 39, Vesely 9, Ali Muhammed 7, Datome 8, Stimac, Tarık Biberovic

Baskonia: Henry 15, Stauskas 2, Shields 17, Shengelia 18, Eric 4, Vildoza 3, Janning 6, Diop, Fall, Garino 5, Polonara 10

1. Periyot: 22-22

Devre: 39-36

3. Periyot: 63-58

Beş faulle oyundan çıkanlar: 30.57  Westermann (Fenerbahçe Beko), 37.09 Eric, 37.55 Fall (Baskonia)

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