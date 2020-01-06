David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor
Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor
TM Dijital Haber Merkezi
Sezon başında Galatasaray’a büyük umutlarla gelmesine rağmen ağır sakatlık problemleriyle karşı karşiya kalan ve sadece 11 maçta görev alan Radamel Falcao bir kez daha İnter Miami’nin gündemine geldi.
İNTER MİAMİ FALCAO'YU İSTİYOR
David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'nin Meksikalı teknik direktör Diego Alonso ile anlaşmasının ardından bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan MLS kulübünün Chelsea’de oynayan Pedro’dan sonra M.City forması giyen David Silva’yla da masaya oturduğu belirtilirken, Beckham’ın Galatasaray forması giyen Radamel Falcao’yu da çok istediği öğrenildi.
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Daha önce Matias Pellegrini ve Carranza gibi futbolcuları kadrosuna katan İnter Miami’nin Falcao’dan vazgeçmeyeceği ifade edilirken, transferde son kararı Galatasaray yönetiminin vereceği kaydedildi.
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