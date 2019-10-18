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18 Ekim 2019 Cuma 10:06:33 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 10:15:11

Daum'dan asker selamına tepki gösteren Almanlara tokat gibi yanıt

"Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum. Türkler, ordusuna büyük bir şefkat duyar. Orada asker, Alman Ordusu gibi değil. Türkiye’de asker polis gibidir, arkadaşınız, yardımcınızdır."

AKŞAM / Orçun ÖZATEŞ

TÜRKİYE’DE Beşiktaş, F.Bahçe ve Bursaspor’da çalışan Alman hoca Christoph Daum Sport1 Televizyonu’na konuştu. Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra verdiği asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına ve kamuoyuna tokat gibi cevap verdi. Türkiye’de askerin çok başka bir yeri ve imajı olduğuna vurgu yapan Daum, Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini dile getirdi. Yürütülen kampanyanın yanlış olduğuna vurgu yapan Alman teknik adam, Türk askeri hakkında hepimizin göğsünü kabartacak ifadeler kullanırken, Almanlar’ın ön yargılarına da en iyi cevabı verdi:

ORDUYA SAYGI ÇOK YÜKSEKTİR

“Türkiye’de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye’de 3 kulüpte çalşıtım. Süper Lig’de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye’de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya’daki Bundeswehr’in (Alman Ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye’de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir.”

CEZA DÜŞÜNCESİ DOĞRU DEĞİL

Televizyon kanalı, Türkiye Başkonsolosu Şener Cebeci’nin görüşlerine de yer verdi. Cebeci, “Tüm askerlere ve onların yakınlarına selam olsun. Türkiye’de selamın Almanya’dan farklı bir anlamı var. Futbolcularımıza bu konuda ceza verilmesi düşüncesi doğru değil. Bu siyasi iktidara bir destek olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bu olay bir askeri çatışma olayına indirgenmemeli” diye konuştu. Bayvera Türk Topluluğu Sözcüsü Vural Ünlü de tartışmaların ve futbolculara yönelik ceza talebinin çok yersiz olduğunu dile getirdi.

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