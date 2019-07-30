30 Temmuz 2019 Salı 14:19:02 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:20:26
Darüşşafaka Tekfen, Milwaukee Bucks'tan Bonzie Colson'u renklerine bağladı
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'u kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,98 metre boyundaki 23 yaşındaki forvet ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ta forma giyen Colson, çıktığı 8 maçta 4,9 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,4 asist ortalamalarıyla oynadı.
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