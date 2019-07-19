19 Temmuz 2019 Cuma 13:39:30 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:40:43
Darüşşafaka Tekfen, Joe Ragland'ı transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza Daçka formasıyla daha nice zaferler ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan sezonu Sırp ekibi Kızılyıldız'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Adriyatik Ligi'nde 10,7 sayı, 5,7 asist ve 2 ribaunt, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 sayı, 6 asist ile 1,3 top çalma ortalamasıyla mücadele etti.
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