Danimarka'dan çirkin kampanya! 'Vatan size minnettar tişörtlerini Fenerbahçe yönetimi zorla giydirdi'

F.BAHÇELİ futbolcuların Denizli maçından önce sahaya, “Vatan size minnettar” tişörtüyle çıkması ve şehitleri yad etmesi, Danimarka’da 1 haftadır gündemden düşmüyor. Danimarka Kültür Bakanı Rasmus Pren, “Bu bir grup eylemi olduğu için profesyonel bir futbolcu olan Zanka’nın başka seçeneği kalmamıştır. Seçeneği olsa giymezdi” iddiasında bulundu. Danimarka Futbolcular Birliği Başkanı Mads Oland ise Zanka ile sürekli konuştuğunu belirterek şu çirkin iddialarda bulundu: “Aramızdaki konuşmaları açıklayamam. Ancak Zanka ile temas halindeyim. Ancak genel olarak herkes bir Danimarkalı oyuncu olarak sizin hem kültürel, hem siyasi manzaraya hem de oynadığınız ülkeye tabi olduğunuzu anlamalıdır. Danimarka’da oyuncular özgür seçim yaparlar ve temsil etmek istemedikleri siyasi mesajları söyleyebilirler. Ancak Türkiye’de Danimarkalı oyuncunun özgür bir seçim hakkı yok”

İMZA ATARKEN DÜŞÜNMEMİŞ

DANİMARKA Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken ise şu görüşleri ortaya attı: “Zanka ne yapacağını çözmeli ve kesinlikle bunu öğrenecek. Ancak buradan oturup, onu eleştirmek kolay. Burada çoğu kişi politik olarak yapılanın doğru olmadığında hemfikir ancak onu yargılamadan önce onun yerinde olmak zorundasınız. F.Bahçe büyük bir kulüp ama Zanka kontrat imzalarken bu hiç aklına gelmemiştir.”

(Akşam)