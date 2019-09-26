Daniel Sturridge'nin sakatlık geçmişi parlak değil

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İngiliz futbolcunun sakatlıklar nedeniyle kariyerinde şimdiye kadar 136 maç kaçırdığı ortaya çıktı. Sturridge 2008-09’da Manchester City’de 2 sakatlık geçirip 10, 2012’de Chelsea’de 1 sakatlık geçirip 11, 2013-2017’de Liverpool’da 15 sakatlık ve hastalık geçirip 107, West Bromwich’te 2018’de 1 sakatlıkla 8, Trabzonspor’da da tek sakatlıkla 8 maç kaçırdı. Toplamda 4 sezona yakın bir süre sahalardan uzak kaldı.