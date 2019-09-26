26 Eylül 2019 Perşembe 10:04:47 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:06:07
Daniel Sturridge'nin sakatlık geçmişi parlak değil
SAKATLIĞI nedeniyle henüz Trabzonspor formasını giyemeyen Sturridge’nin geçmişi de bu açıdan pek parlak değil.
STAR
İngiliz futbolcunun sakatlıklar nedeniyle kariyerinde şimdiye kadar 136 maç kaçırdığı ortaya çıktı. Sturridge 2008-09’da Manchester City’de 2 sakatlık geçirip 10, 2012’de Chelsea’de 1 sakatlık geçirip 11, 2013-2017’de Liverpool’da 15 sakatlık ve hastalık geçirip 107, West Bromwich’te 2018’de 1 sakatlıkla 8, Trabzonspor’da da tek sakatlıkla 8 maç kaçırdı. Toplamda 4 sezona yakın bir süre sahalardan uzak kaldı.
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