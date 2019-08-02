Daniel Sturridge'de fark 1 milyon Euro
Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.
Daniel Sturridge ile pazarlıklarda sona gelindi. Liverpool ile kontrat uzatmayınca boşa çıkan 29 yaşındaki İngiliz forvete Trabzonspor, yıllık 2 milyon euro maaş teklif etti, karşı taraf ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca 2 milyon euro da imza parası talebi var. Bu imza parası ise yeni bir konu değil, görüşmelerin en başında da konuşulmuştu. Bordo-Mavililer, bonservis bedeli ödemeyeceği golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya istekli. İki tarafın, 2.5 milyon euro seviyesinde buluşabileceği gözüküyor. Hatta İngiliz golcüye balık ve horonun anlattığı bilgisi de paylaşıldı.
(Akaşm)
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