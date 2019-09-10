Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı

Biri geçen sezon olmak üzere kariyerinde iki kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan ve yıllarca dünyanın en iyi liglerinden biri olan İngiltere'de futbol oynayan Sturridge'in yıldız tavırlarının olması dikkat çekti. Takım arkadaşları ile kısa sürede iyi ilişkiler kuran deneyimli futbolcu, samimiyeti ile şimdiden herkesin sevdiği isim olmayı başardı.

Gençlerin ağabeyi oldu

30 yaşındaki futbolcu, gençlerle de yakından ilgileniyor. Sık sık genç isimlere tecrübelerini aktaran Sturridge, bu yönüyle de teknik heyetten geçer not aldı. Her anlamda Trabzonspor'a katkı vermek isteyen İngiliz oyuncu, artık sahaya çıkmak için gün sayıyor.

En yakın arkadaşı John Obi Mikel

Başarılı futbolcunun en yakın arkadaşı 2009-2013 yılları arasında Chelsea'de beraber oynadığı John Obi Mikel... Nijeryalı oyuncu, ilk geldiği günden bu yana Sturridge'ye adeta rehberlik etti. İngiliz yıldız, Mikel'in desteği ile takıma kısa sürede alıştı.

Yemeklere hemen alıştı

Yurtdışına çıkıldığı zaman en çok zorlanılan konulardan biri de yemeklerdir. Sturridge, Türk yemeklerini şimdiden çok sevdi. Deniz ürünlerine alışık olan deneyimli isim, bu konuda ilk günden bu yana hiç sıkıntı yaşamadı.

Şehri sevdi ev bakıyor

Transfer görüşmeleri yapıldığı dönemde Sturridge'in ailesi Trabzon'da ev bakmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, şehiri tanımadan bir eve yerleşmek istemedi. Bir süredir otelde kalan İngiliz süperstar, şimdi ise ev aramaya başladı. Sturridge'nin, şehri çok sevdiği de gelen haberler arasında.