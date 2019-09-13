13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 00:38:27
Daniel Sturridge belirsizliği
YENİ sezonda Süper Lig’de 3 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maça çıkan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı’nın ardından önceki gün antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban’dan da uzun süre faydalanamayacak.
GÜNEŞ
■ Teknik direktör Ünal Karaman, bu üç ismin yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi’den de istifade edemeyecek. Fizik olarak tam hazır olmayan ayrıca hafif sakatlığı nedeniyle de takımdan ayrı çalışan Daniel Sturridge’in durumu ise belirsiz.
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