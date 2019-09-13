Daniel Sturridge belirsizliği

GÜNEŞ

■ Teknik direktör Ünal Karaman, bu üç ismin yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi’den de istifade edemeyecek. Fizik olarak tam hazır olmayan ayrıca hafif sakatlığı nedeniyle de takımdan ayrı çalışan Daniel Sturridge’in durumu ise belirsiz.