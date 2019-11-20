Damien Comolli, Pedro transferine son noktayı koymak için İngiltere'ye gidiyor!

Kanarya ara transfer için ilk büyük operasyonuna başlıyor. Hedefteki isim Ersun Yanal'ın çok istediği Chelsea'li Pedro...

Sportif direktör Damien Comolli, Chelsea'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bu hafta sonu İngiltere'ye gidecek.

Comolli, Pedro'yu ikna etme konusunda bir hayli terleyecek olsa da transferi bitireceğine inanıyor.

32 yaşındaki Pedro bu sezon Chelsea forması altında 8 maçta sadece 829 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asistlik perfornmans sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

(Sabah)