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09 Ocak 2020 Perşembe 22:02:51 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 22:03:56

Damien Comolli kampı terk ederek apar topar Ali Koç'la görüşmeye gitti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, başkan Ali Koç ile görüşmek için Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gitti. Akşam antrenmanında da yer almayan Comolli, İstanbul'da Ali Koç ile görüşecek.

(TRT Spor)

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