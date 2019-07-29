29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:57:44 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59:22
Dalilah Muhammed, 16 yıllık dünya rekorunu kırdı
ABD'li atlet Dalilah Muhammed, kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.
Olimpiyat şampiyonu Dalilah Muhammed, ülkesinin Des Moines kentinde yapılan ABD Atletizm Şampiyonası'ndaki 52.20 saniyelik derecesiyle tarihe geçti.
29 yaşındaki sporcu, Rus Yuliya Pechonkina'nın (52.34 saniye) 8 Ağustos 2003'ten beri kırılamayan kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu ele geçirdi.
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