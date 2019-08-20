Güneş

YANAL GELİŞMEK İSTİYOR

GEÇEN sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, 2019-20 Cemil Usta Sezonuna fırtına gibi başladı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kayıpla başladığı lige muhteşem bir futbol ve farklı bir galibiyetle start veren Sarı-Lacivertliler’de keyifler de moraller de yerine geldi. Ancak bu konuda çok mutlu olmayan bir isim vardı; O da teknik direktör Ersun Yanal… Tecrübeli çalıştırıcı maç sonunda oyuncularını hem tebrik etti hem de uyarılarda bulundu.

HAK ETTİĞİMİZİ ALDIK

GAZİŞEHİR Gaziantep karşısında alınan 5-0’lık galibiyetin kendilerini rehavete sokmaması gerektiğinin altını çizen Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından oyuncularına şunları söyledi: “Taraftarımızın, yönetimimizin ve bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadık. Güzel bir futbolla rakibimizi farklı mağlup ettik. Sahada basmadık yer bırakmadık. Hak ettiğimiz gibi üç puanı aldık ve sezona galibiyetle başladık. Hepinizi gösterdiğiniz mücadeleden dolayı tebrik ediyorum.”

PERFORMANSIMIZI ARTIRMALIYIZ

“ANCAK, bu daha ligin ilk maçı… Faklı kazanmış olabiliriz, sakın ola ki bu galibiyetle havaya girmeyin. Evet iyi oynadık iyi bir futbol ortaya koyduk ama rakip de yeni oluşturulmuş bir ekip. Bir maçla şampiyon olunmuyor. Sadece iyi başladık, devamını da böyle getirmeliyiz. Bu performansımızı arttırmalı ve daha iyi olmalıyız. Benim Fenerbahçe’m bundan çok çok daha iyi olmalı. Taraftarımıza ve camiamıza şampiyonluk hediye etmek istiyorsak, her geçen dün daha iyisini yapmalıyız.