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13 Ağustos 2019 Salı 16:47:34 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 16:48:57

Cüneyt Çakır: Ev sahibi olmaktan dolayı mutluyum

Liverpool ile Chelsea arasında yarın İstanbul’da oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesi mücadelenin hakemleri ve UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısı düzenledi. Mücadelede dördüncü hakem olarak görev yapacak olan Cüneyt Çakır, ev sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Beşiktaş Park’ta yarın oynanacak olan Liverpool - Chelsea Süper Kupa mücadelesi öncesi UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile maçın hakemleri Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neal ve Cüneyt Çakır basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti hakemleri tanıtmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve kendileri için çok önemli bir an olduğunu ifade etti. İletişimin futbolun çok önemli bir boyutu olduğunu dile getiren Rosetti, “Sizlere ilk olarak yarınki hakemleri büyük bir mutlulukla tanıtacağım. Avrupa’nın hatta dünyanın en önemli hakemlerinden birisi Cüneyt Çakır, yarınki karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak. İrlanda’dan Michelle O’Neal ve İtalya’dan Manuela Nicolosi, yardımcı hakemlik yapacak. Maçın orta hakemi de Fransa’dan Stephanie Frappart. Görevlendirme bilgisi yapılan ilk hakem Cüneyt Çakır oldu” açıklamasını yaptı.
 
“Umuyorum ki binlerce genç kadına ilham vereceklerdir”
 
Maçın hakem triosunun kadın olmasıyla ilgili olarak kararın nasıl verildiği sorusunu yanıtlayan Rosetti, “Böyle bir fikrimiz vardı ve hakem kurulundaki meslektaşlarımla konuştuk, bu şekilde bir karar aldık. Son derece işlerinde iyi, fiziksel olarak son derece güçlü olan hakemlerde karar kıldık. Stephanie dün, erkeklerin geçtiği fiziksel bir testten geçti. Umuyorum ki kendisi binlerce genç kadına tüm dünyada ilham verebilir. UEFA için bu durum çok önemli bir boyut” ifadelerini kullandı.
 
Frappart: “Korkumuz yok”
 
Karşılaşmanın orta hakemi Stephanie Frappart, maça hazır olduklarını belirterek, “Her zaman hazırlık yapıyoruz ve herhangi bir korkumuz yok. Biz bütün maçlar için hazırız. Tabii ki hayatım değişti. Tüm dünyada çok popülerim. Fransa’da da ligde görev yapıyorum. Duygularımı yönetmeyi biliyorum. Bu durum benim için ilk görevlendirme değil” dedi. 
 
Erkeklerin maçını yönetmenin zorluğu olup olmadığı sorulan Frappart, “Aslında çok fazla zorluk ve fark yok. Futbol aynı futbol. Sadece erkekler ve kadınlar biraz farklı oynuyor ama kadınlarla erkekler arasında bir maç olmuyor. Fiziksel, teknik ve taktiksel olarak erkeklerle aynı olduğumuzu kanıtlamış bulunuyoruz. Benim için yarın herhangi bir şey değişmeyecek” cevabını verdi.
 
Manuela Nicolosi: “Şu anda daha popüleriz”
 
Karşılaşmanın yardımcı hakemlerinden Manuela Nicolosi, yarınki maçı büyük bir heyecan içinde beklediklerini söylerken, “Şu anda daha popüleriz ve insanlar bizleri sokakta tanıyor. Duygulara gelirsek, iyi hazırlandığınız ve odaklandığınız zaman kendinizi maça bırakıyorsunuz” diyerek maça hazır olduğunu ifade etti.
 
Bir diğer yardımcı hakem Michelle O’Neal ise sürekli antrenman yaptıklarını ve hazır olduklarını vurgulayarak, “Büyük bir sahnede ilk kez görev almıyoruz. Farklı duygulara nasıl tepki vermem gerektiğini biliyorum. Nasıl odaklanacağımı da biliyorum. Zaten günlük işimiz bu. Kişisel hayat açısından da genç kızlara, genç çocuklara ilham verebilmek çok önemli. Belki onlar için yolu açıyoruz. Belki arkamızdan gelecek kişiler var” diye konuştu.
 
Çakır: “Ev sahibi olduğum için mutluyum”
 
Karşılaşmanın görevlendirme bilgisinin ilk yapıldığı hakem olan Cüneyt Çakır, basın mensuplarına ‘Hoşgeldiniz’ diyerek başladı. İstanbul’un dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen Cüneyt Çakır, “Burada sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. İlk olarak görevlendirme yazısı bana geldi. Bana bu fırsat verildiği için çok teşekkür ediyorum. Çok üst düzey bir hazırlık seviyesindeyiz. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve hakem arkadaşlarıma gerekli yardımda bulunacağım” dedi. 
 
Maçın hakemlerinin kadın olmasıyla ilgili konuşan Çakır, “Bizim için kadın hakem ve erkek hakem arasında fark yoktur. Hakemler hakemdir. Sahaya çıktığımızda adımız kadın hakem ya da erkek hakem değildir, hakemdir. 2 hafta önce Zagreb’de hazırlık kampımızı yaptık. Aynı hazırlığı yapıp aynı testlerden, aynı antrenmandan geçtik. Sahaya çıktığımızda cinsiyet yoktur. 3 yıl önce Stephanie ile birlikteydik. Bütün antrenmanlarımızı birlikte yaptık, beraber maç yönettik, Dürüstçe söylüyorum, çok cesurlar ve asla tereddüt etmiyorlar karar verirken. Yarın da göreceksiniz” ifadelerini kullandı. 
 
Açıklamaların ardından Roberto Rosetti, basın mensuplarına VAR sisteminin önemini anlatırken, bu sistemle birçok maçta hatalardan dönüldüğünü de görüntüleriyle birlikte aktardı.
 
Yarın Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının hakemleri şu şekilde:
 
  Orta hakem: Stephanie Frappart (Fransa)
 
  1. Yardımcı Hakem: Manuela Nicolosi (Fransa)
 
  2. Yardımcı Hakem: Michelle O’Neill (İrlanda)
 
  4. Hakem: Cüneyt Çakır (Türkiye)
 
  Video Yardımcı Hakemi: Clement Turpin (FRA)
 
  1. VAR Yardımcı Hakem: Francois Letexier (FRA)
 
  2. VAR Yardımcı Hakem: Mark Borsh (Almanya)
 
  3. VAR Yardımcı Hakem:  Massimiliano Irrati (İtalya)  (İHA)

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