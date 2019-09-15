15 Eylül 2019 Pazar 11:30:10 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 11:41:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Milli sporcumuz SümeyyeBoyacı’yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı'yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!" dedi.
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