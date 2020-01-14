14 Ocak 2020 Salı 09:08:13 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 09:09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'i, vefatının 8. yıl dönümünde andı.
Başkan Erdoğan, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis için yaptığı paylaşımda, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
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