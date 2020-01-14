Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı

Başkan Erdoğan, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis için yaptığı paylaşımda, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.