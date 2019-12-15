Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Larkin'e yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon programında katıldığı programda Shane Larkin hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan; “Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz.” dedi.

BAKÜ’DEKİ MAÇLARA GİDEBİLİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO2020’de Türkiye’nin Bakü’de oynayacağı İsviçre ve Galler maçlarına gidebileceğini söyledi.

Erdoğan; “Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim.” dedi.