17 Eylül 2019 Salı 17:38:29 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 17:40:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan ayrıca, Kayaalp'in final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile izlerken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.
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