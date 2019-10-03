03 Ekim 2019 Perşembe 17:15:56 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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