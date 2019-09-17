17 Eylül 2019 Salı 18:30:16 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 18:42:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Özdemir ve yönetimini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Erdoğan, TFF Başkanı Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.
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