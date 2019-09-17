  • Bist 100
    101447
  • Dolar
    5,7048
  • Euro
    6,3118
  • Altın
    275,5960
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Transfer döneminde en çok konuşulan Galatasaray Transfer döneminde en çok konuşulan Galatasaray
BAE Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı BAE Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı
Gamze Özçelik'ten Mizalle için sonbahar kış koleksiyonu hazırladı Gamze Özçelik'ten Mizalle için sonbahar kış koleksiyonu hazırladı
Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
Van'da "pitbull" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza uygulandı Van'da "pitbull" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Özdemir ve yönetimini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Özdemir ve yönetimini kabul etti
Antalya polisi tarafından her yerde aranıyor Antalya polisi tarafından her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama
TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar görücüye çıktı TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar görücüye çıktı
'Meşher' ilk sergisiyle sanatseverleri ağırlıyor 'Meşher' ilk sergisiyle sanatseverleri ağırlıyor
'Bağlılık Aslı' filminin basın gösterimi yapıldı 'Bağlılık Aslı' filminin basın gösterimi yapıldı
Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü
Vali danışmanından çikolata "banyosu" özrü Vali danışmanından çikolata "banyosu" özrü
TEKNOFEST başladı... İstanbul'dan muhteşem kareler TEKNOFEST başladı... İstanbul'dan muhteşem kareler
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Ambulans helikopter 400 gramlık bebek için havalandı Ambulans helikopter 400 gramlık bebek için havalandı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında
Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu Osman Özköylü ile anlaşma sağlayamadı Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu Osman Özköylü ile anlaşma sağlayamadı
Masterchef Suna kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın kaç yaşında? Masterchef Suna kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın kaç yaşında?
MİT ve emniyetten Afrin'de terör operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı MİT ve emniyetten Afrin'de terör operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu
Ak Parti Grup Başkanı Bostancı: Yargı paketini Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız Ak Parti Grup Başkanı Bostancı: Yargı paketini Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız
Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı
'Kızımın Kobani'ye götürüldüğünden şüpheleniyorum' 'Kızımın Kobani'ye götürüldüğünden şüpheleniyorum'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 18:30:16 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 18:42:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Özdemir ve yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Erdoğan, TFF Başkanı Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ