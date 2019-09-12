Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç'u kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile görüştü.